Десантис заявил об игнорировании руководством США реальных проблем страны

Претендент на пост американского президента отметил, что вместо того, чтобы заниматься интересами в сфере национальной безопасности, Вашингтон направил "ужасно много денег Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Руководство США игнорирует настоящие проблемы страны в сфере национальной безопасности, но тратит ужасно много денег на Украину, хотя это не идет на пользу американскому населению. Об этом заявил в четверг претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис на встрече с избирателями в штате Айова. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CNN.

Его спросили, должен Вашингтон направлять Киеву вооружения или США следует смириться с потерей Украиной нескольких территорий.

"Начнем с того, что мы должны заниматься нашими ключевыми интересами в сфере национальной безопасности. Я считаю, что основные [проблемы] этой страны - это безопасность границ и Китай", - ответил он. Десантис добавил, что американское руководство "игнорирует эти угрозы для безопасности" США и направило "ужасно много денег Украине, в том числе деньги на выплату пенсий чиновникам и зарплат". "Какую пользу это приносит американскому населению?" - задался он вопросом.

"Мы должны положить этому конец. Думаю, Европа должна делать больше, чтобы соответствовать требованиям НАТО", - отметил Десантис.

Он добавил, что президент США Джо Байден не понимает, чего в итоге хочет добиться в этом конфликте Вашингтон. "Байден даже не может сказать нам, какова конечная цель. Он не объяснит этого. <...> Последние 25 лет после холодной войны ловушка, в которую попали США при проведении своей внешней политики, - это вовлечение в конфликты без четкого понимания, чего мы пытаемся достичь", - убежден политик.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник на высшем государственном посту Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года, он является сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. В число его соперников входят Десантис, бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.