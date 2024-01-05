Южная Корея провела учения на островах в Желтом море в ответ на обстрел КНДР

В них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Южнокорейские вооруженные силы провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи островов Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Отмечается, что в них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Южнокорейская сторона провела обстрел акватории, к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Маневры начались примерно в 15:00 по местному времени (09:00 мск).

Yonhap указывает, что южнокорейская морская пехота, расквартированная на северо-западных островах, провела учебные стрельбы по морским условным целям впервые с заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года. Оно устанавливало морские буферные зоны, где запрещалось вести артиллерийский обстрел. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал соблюдать его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 9:00 до 11:00 по местному времени (03:00 - 05:00 мск). По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Ранее по требованию военных на вышеназванных островах была объявлена эвакуация. На острове Ёнпхёндо ее объявили в 12:02 и 12:30 по местному времени (06:02 и 06:30 мск). Как сообщает агентство Reuters, неизвестно, что именно послужило причиной для эвакуации: обстрел акватории со стороны КНДР или ответные южнокорейские учения.

Yonhap указывает, что в прошлый раз береговая артиллерия КНДР проводила стрельбы в декабре 2022 года. 23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем Республики Корея острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам.