Кабмин ФРГ осудил попытку демонстрантов блокировать паром с вице-канцлером на борту

Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт назвал произошедшее постыдным

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ осудило инцидент, в ходе которого несколько десятков протестующих на севере Германии попытались блокировать паром с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт назвал произошедшее постыдным, это, по его словам "нарушает правила демократического сосуществования". "При всем понимании культуры протеста: никого не должно оставлять равнодушным столь радикальное выражение политических нравов", - подчеркнул он.

Как сообщили в четверг СМИ, Хабек находился на пароме у побережья северной Германии близ датской границы. Местные жители, а именно работающие в регионе фермеры, в знак протеста против намерения властей сократить налоговые льготы собрались в местном порту в ожидании судна.

Хабек, который проводит на севере ФРГ отпуск, предложил подняться на борт парома нескольким демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы, на что последовал отказ. Протестующие предложили вице-канцлеру спуститься на берег самому, но телохранители были против. После этого судно начало отчаливать, и в этот момент около 30 демонстрантов попытались прорваться на него. Полиции пришлось вмешаться, чтобы паром смог продолжить движение.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собираются лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине.

В четверг стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы - льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме.