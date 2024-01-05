Приказ об эвакуации на островах Южной Кореи в Желтом море прекратил действие

В частности, на Ёнпхёндо в убежище проследовали 495 жителей

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Южнокорейские власти спустя примерно три с половиной часа отменили действие приказа об эвакуации на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Приказ на острове Ёнпхёндо был издан в 12:02 и 12:30 по местному времени (06:02 и 06:30 мск). Мера на острове Пэннёндо была объявлена "примерно в это же время", пишет агентство. Приказы были отменены в 15:46 по местному времени (10:46 мск). На Ёнпхёндо в убежище проследовали 495 из 2 100 жителей, на острове Пэннёндо - 269 из 4 800 жителей.

Как передает Yonhap, в районе 13:21 власти города Инчхон распространили предупреждение, что из-за обстрела акватории в морской буферной зоны со стороны КНДР южнокорейские военные планируют провести учебные стрельбы. Жителей пяти северо-западных островов просили проявить бдительность. Острова Ёнпхёндо и Пэннёндо относятся к уезду Ончжин в составе города прямого подчинения Инчхон.

В свою очередь газета The Chosun Ilbo пишет, что на острове Ёнпхёндо приказ об эвакуации был отдан перед южнокорейскими учениями. Власти Инчхона разослали жителям островов Пэннёндо и Ёнпхёндо предупреждение с просьбой "проследовать в убежища на время проведения учебных стрельб".

Ранее агентство Reuters также указывало, что Министерство национальной обороны Республики Корея не дало прямого ответа на вопрос, что именно послужило причиной эвакуации: обстрел со стороны КНДР или южнокорейские учения.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что в пятницу береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (с 03:00 до 05:00 мск). По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии. Южнокорейские учения начались примерно в 15:00 по местному времени (09:00 мск). Военные Республики Корея били по условным целям в акватории к югу от разграничительной линии, но, по данным "Чосон ильбо", выпустили в два раза больше снарядов.