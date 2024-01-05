Армия Израиля сообщила о новом авиаударе по объектам "Хезболлах" в Ливане

Как уточнили в армейской пресс-службе, израильские ВВС нанесли удары по районам населенных пунктов Аита-эш-Шааб и Мадждаль-Зун

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 января. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли новый авиаудар по территории Ливана, целью которого стали объекты вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по районам [населенных пунктов] Аита-эш-Шааб и Мадждаль-Зун в Ливане", - говорится в сообщении.

Среди подвергшихся удару целей были инфраструктура "Хезболлах", военный пост и объект, использовавшийся участниками вооруженных отрядов шиитской организации, добавили в армии.