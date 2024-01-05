Судан отозвал посла в Кении после визита в эту страну главы спецназа

Глава МИД Судана Али аль-Садик осудил Кению за отсутствие реакции на разрушения инфраструктуры и потери среди гражданского населения в результате конфликта в стране

НАЙРОБИ, 5 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Судана объявило, что отозвало посла в Кении Камаля Джуббару в знак протеста против официального приема, устроенного кенийским правительством Мухаммеду Хамдану Дагало, командующему Силами быстрого реагирования. Об этом сообщает суданское агентство новостей со ссылкой на главу МИД Али аль-Садика.

По его словам, Судан отозвал своего посла для консультаций, чтобы выразить решительное неодобрение "официального приема" кенийским правительством лидера СБР. Аль-Садик также осудил Кению за отсутствие реакции на разрушения инфраструктуры и потери среди гражданского населения в результате конфликта в Судане. Он уточнил, что в ходе консультаций с послом будут изучены все возможные направления относительно будущих отношений Судана с Кенией.

Ранее президент Кении Уильям Руто принял в своей резиденции в Найроби командующего силами быстрого реагирования Судана (СБР) генерала Мухаммеда Хамдана Дагало. Как отмечается в сообщении на странице Руто в X (ранее Twitter), он приветствовал усилия Дагало "положить конец конфликту в Судане путем диалога". Позже Дагало также провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Дагало посетил Уганду, Эфиопию и Джибути, эта поездка стала его первым официальным зарубежным турне с момента начала конфликта в Судане в середине апреля прошлого года.

Ситуация в Судане обострилась весной 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны, командующим армией генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля 2023 года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения.