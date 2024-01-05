В Пхеньяне заявили, что учения КНДР не нанесли вреда южнокорейским островам

Как сообщили в Генштабе Корейской народной армии, к учениям было привлечено 47 орудий береговой артиллерии

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Проведенные военными КНДР учебные артиллерийские стрельбы даже косвенно не повлияли на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии.

"Направление стрельбы боевыми снарядами не оказало косвенного влияния на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи заявление Генштаба. К учениям было привлечено 47 орудий разного калибра подразделений береговой обороны, было выпущено 192 снаряда. Они прошли в период с 09:00 по 11:00 по местному времени (03:00-05:00 мск).

По словам военных, южнокорейская сторона пытается переложить ответственность за обострение ситуации. Отмечается, что КНДР провела свои учения в ответ на маневры Республики Корея, которые проходят с начала года. "Проведение эвакуации и нанесение контрударов - обычный способ переложить ответственность за обострение ситуации на учения нашей армии", - заявили в Генштабе КНДР.

В Пхеньяне также указали, что военные КНДР больше не принимают во внимание общее этническое происхождение в отношении своих южнокорейских коллег. "Концепция [одной] нации и соплеменников вычеркнута из нашего сознания", - предупредили в генеральном штабе. Там обещали дать мощный ответ на любые провокации со стороны Республики Корея