Литва считает нужным увеличить финансирование обороны страны с 2025 года до 3% ВВП

Премьер-министр республики Ингрида Шимоните предложила провести совещание представителей политических партий, военных, профсоюзов, предпринимательских кругов, общественных и неправительственных организаций для поиска резервов

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Финансирование обороны Литвы с 2025 года необходимо вывести на уровень 3% от валового внутреннего продукта страны. Такая установка содержится в предложении премьер-министра республики Ингриды Шимоните о проведении широкого совещания по вопросу устойчивых ассигнований на военные нужды, сообщила пресс-служба правительства.

"Дополнительные средства необходимы для формирования дивизии, реформы системы призыва на срочную армейскую службу. На это с 2025 года надо увеличить финансирование обороны с предусмотренных в 2023 году 2,52% ВВП на 0,4-0,5%", - приводятся в сообщении слова главы кабинета. Госбюджет на 2024 год предусматривает оборонные ассигнования в размере 2,75% ВВП.

Для поиска резервов премьер предлагает провести совещание представителей политических партий, военных, профсоюзов, предпринимательских кругов, общественных и неправительственных организаций. "Необходимо обсудить, как без обращения за дополнительными кредитами мы могли бы обеспечить такой уровень финансирования", - сказала премьер.