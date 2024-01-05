Число погибших в Газе в результате операции Израиля достигло 22,6 тыс.

Ранения получили 57 910 человек, сообщили в Минздраве анклава

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Число погибших в результате военной операции израильских сил в секторе Газа достигло 22,6 тыс. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"С начала резкой эскалации напряженности в Газе при атаках израильской армии в секторе погибли 22 600 человек", - говорится в заявлении ведомства, которое привел телеканал Al Hadath. По данным Минздрава, за тот же период ранения получили 57 910 человек.

За минувшие сутки, указывается в заявлении, в результате бомбардировок со стороны израильской армии на территории Газы погибли 162 палестинца, почти 300 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.