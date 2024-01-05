Приднестровье жалуется посредникам на переговорах на экономическое давление Молдавии

Как указали в МИД непризнанной республики, молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику "данью", которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований"

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Власти Приднестровья обвинили руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. Об этом говорится в заявлении МИД непризнанной республики, которое направлено международным участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

"Молдова приступила к принудительному взиманию таможенной пошлины с товаров, импортируемых хозяйствующими субъектами Приднестровья. Вследствие этого экономические агенты Приднестровской молдавской республики получили дополнительное финансовое обременение в виде уплаты двойных таможенных платежей", - говорится в документе на сайте министерства. В нем отмечено, что таким образом молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику "данью", которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов".

"Такая неадекватная мера в очередной раз подчеркивает недоговороспособность молдавской стороны и не имеет ничего общего с цивилизованными политико-дипломатическими подходами в рамках международного переговорного процесса. Расцениваем действия Молдовы не только как форму экономического давления на всех граждан Приднестровья, но и как прямой подрыв общих усилий международных участников, включая Действующее председательство ОБСЕ, направленных на нормализацию диалога сторон", - подчеркнуто в заявлении.

После решения Киева закрыть приднестровский участок границы с Молдавией товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Ранее в Тирасполе неоднократно обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для давления на непризнанную республику.