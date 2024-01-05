Лукашенко подписал закон, вводящий обязательную регистрацию БПЛА

Документ дополняет и корректирует положения Воздушного кодекса Белоруссии

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Воздушного кодекса Республики Беларусь", предполагающий обязательную государственную регистрацию гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Документ, который ранее был принят депутатами Палаты представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания, определяет, что гражданские БПЛА подлежат учету в государственной базе данных, эксплуатация незарегистрированных дронов запрещается.

Закон дополняет и корректирует положения Воздушного кодекса Белоруссии. В частности, вводятся уточненное определение беспилотного летательного аппарата и термины "внешний пилот", "гражданский беспилотный летательный аппарат" и "гражданское беспилотное воздушное судно". При этом в новой редакции указывается, что экипаж гражданского беспилотника может состоять из одного либо нескольких внешних пилотов, а командиром гражданского беспилотника должно быть лицо, обладающее соответствующей подготовкой и опытом, а также имеющее свидетельство внешнего пилота.

Вводится запрет на использование экспериментальной авиации для выполнения воздушных перевозок, корректируются вопросы сертификации в области гражданской авиации. В целях обеспечения конкурентоспособности национальных авиаперевозчиков в формировании тарифной политики документ содержит положения, дающие право авиаперевозчику формировать тариф, не предусматривающий бесплатный провоз багажа.

Также вводится новая статья, согласно которой перевозчик вправе отказать в заключении договора пассажиру, внесенному перевозчиком в реестр лиц, перевозка которых ограничена. Решение о внесении пассажира в такой реестр принимается после вступления в законную силу приговора или административного постановления за нарушения правил поведения на беспилотнике, безопасности на транспорте, совершение хулиганства, преступлений против жизни и здоровья, а также угон или захват БПЛА или заведомо ложное сообщение об опасности. Создание и порядок ведения реестра будут определяться перевозчиком.