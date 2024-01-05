Лидер "Хезболлах" заявил, что израильская армия скрывает число потерь на северном фронте

Шейх Хасан Насрулла считает, что Израиль сосредоточил там свыше 120 тыс. солдат

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" ведут военные действия против израильской армии на фронте протяженностью более 100 км. Об этом заявил лидер партии шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал канал Al Manar. По его словам, Израиль сосредоточил на северном фронте свыше 120 тыс. солдат.

"Наши бойцы провели с 8 октября 670 операций на ливано-израильской границе, поразив 494 вражеские цели, - сообщил шиитский политик. - За три месяца в восьми госпиталях на севере Израиля была оказана помощь свыше 2 тыс. военнослужащим, однако израильское командование скрывает число потерь на северном фронте". По его мнению, это делается умышленно, чтобы не подрывать морального духа в войсках.

Насрулла отметил, что Израиль впервые создал буферную зону на границе с Ливаном, эвакуировав свыше 230 тыс. жителей из поселений на севере страны. Он утверждал, что "Хезболлах" навязала противнику правила боевых действий в пограничных районах и избегает нанесения ударов по гражданским лицам.