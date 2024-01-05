Чехия приняла 30 танкеров с СПГ через терминал в Нидерландах за полтора года

По сведениям агентства ČTK, через СПГ-терминал в Эмсхавене в республику поступило в общей сложности 2,7 млрд куб. м газа

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Чехия за последние примерно полтора года приняла 30 танкеров с сжиженным природным газом (СПГ) через терминал в порту Эмсхавен в Нидерландах. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Через СПГ-терминал в Эмсхавене в республику поступило в общей сложности 2,7 млрд куб. м газа. Этот объем, как отметило агентство, обеспечил свыше одной трети потребности страны в этом виде энергетического сырья.

Чехия, как уточнило ЧТК, в 2023 году приняла через Эмсхавен 26 танкеров со сжиженным газом. В течение 2024 года СПГ-терминал будет принимать для республики два-три танкера ежемесячно. Поставки в основном осуществляются из США. Из РФ, согласно агентству, не поступает ни одного куб. м газа, что соответствует поставленной страной цели отказаться от всех видов российского энергетического сырья.

СПГ-терминал в Эмсхавене начал действовать в сентябре 2022 года. Это был первый открытый после 24 февраля 2022 года СПГ-терминал для поставок в страны Евросоюза. Он способен принимать ежегодно 8 млрд куб. м газа, 3 млрд куб. м из которых предназначается для Чехии, согласно заключенным Прагой международным соглашениям. Республика арендовала до 2027 года часть мощностей СПГ-терминала в Нидерландах.