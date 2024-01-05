В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Вадима Машурова

Розыск ведет департамент экономических расследований по городу Алма-Ате Агентства по финансовому мониторингу республики

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Объявление о розыске 26-летнего украинского предпринимателя Вадима Машурова появилось на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана.

Розыск Машурова ведет департамент экономических расследований по городу Алма-Ате Агентства по финансовому мониторингу Казахстана. Разыскное дело зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алма-Ате. В чем подозревают Машурова, в сообщении не указано.

Машуров - IT-предприниматель, основатель компании Instime. По данным некоторых СМИ, он является одним из основателей компании S-Group (Sincere System Group). В июле 2023 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о проведении расследования в отношении представителей компании S-Group, которых подозревают в создании финансовой пирамиды.