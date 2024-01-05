Глава МИД Словении обсудит 8 января в Париже ситуацию на Ближнем Востоке

Также Таня Файон обсудит работу своей страны в Совете Безопасности ООН

ЛЮБЛЯНА, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон посетит 8 января Париж, где обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и работу своей страны в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном словенским внешнеполитическим ведомством.

Отмечается, что в рамках однодневного визита политик встретится с главой МИД Франции Катрин Колонна, с которой обсудит кризис на Ближнем Востоке, членство Словении в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год и развитие сотрудничества между Парижем и Любляной. Словенский министр также встретится с представителями Организации экономического сотрудничества и развития и ЮНЕСКО.

Республика Словения с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

28 августа 2023 года Файон сообщила, что одними из главных приоритетов для Словении в CБ ООН являются прекращение конфликта на территории Украины и расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан. Позднее премьер-министр Словении Роберт Голоб выступил за решение конфликта на Украине в рамках ООН.