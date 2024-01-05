В "Хезболлах" отметили шанс Ливана вернуть под контроль районы на границе с Израилем

Как заявил лидер партии Хасан Насрулла, "любые переговоры по пограничным проблемам не начнутся раньше, чем прекратится израильская агрессия в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Вступление формирований шиитской партии "Хезболлах" в пограничный конфликт на юге Ливана создало уникальное соотношение сил, которое не позволяет Израилю попирать ливанский суверенитет. Такое мнение высказал лидер партии Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал канал Al Manar.

"У Ливана впервые появился уникальный шанс вернуть все участки пограничной территории, которые остаются под контролем Израиля - вплоть до последнего дюйма своей земли, - сказал шиитский политик. - Однако любые переговоры по пограничным проблемам не начнутся раньше, чем прекратится израильская агрессия в секторе Газа".

Правительство Ливана добивается исправления линии прохождения границы в 13 точках. Ливанские власти утверждают, что после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году израильская армия передвинула пограничные столбы в этих пунктах.

Старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Бейрутом и Тель-Авивом, встретился в четверг с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Он стремится убедить стороны не расширять конфликт на границе.

Ранее итогом посреднических усилий Хокстина стало подписание 27 октября 2022 года соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.