ХАМАС утверждает, что премьера Израиля не волнует судьба заложников

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" призвали семьи израильских солдат, находящихся в руках у радикалов, не доверять Биньямину Нетаньяху

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС распространило видеообращение к семьям израильских военнослужащих, которые находятся в заложниках у радикальных группировок в секторе Газа, в котором выступило с утверждением, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не интересуют судьбы захваченных солдат и он не переживает по поводу того, будут ли убиты все заложники.

"Нетаньяху не переживает, если все заложники будут убиты", - утверждается в обращении, опубликованном в Telegram-канале боевого крыла ХАМАС - группировки группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Радикалы указали, что брат Нетаньяху "был убит в одной из неудачных операций по освобождению заложников". Поэтому, как считают в ХАМАС, израильский премьер "своими нынешними действиями показывает, что и вы [родственники заложников] должны пройти через ту же боль, которую испытал он сам".

В этой связи "Бригады Иззэддина аль-Кассама" призвали семьи израильских солдат, находящихся в руках у радикалов, не доверять нынешнему израильскому премьеру.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.