Миссия ПА ОДКБ будет наблюдать за парламентскими выборами в Белоруссии

Они назначены на 25 февраля

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет следить за подготовкой и проведением парламентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба ассамблеи.

"Миссия международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ будет следить за подготовкой и проведением парламентских выборов в Республике Беларусь, - говорится в сообщении. - На имя председателя ПА ОДКБ, председателя Госдумы Вячеслава Володина поступило письмо, подписанное главами обеих палат белорусского парламента Натальей Кочановой и Владимиром Андрейченко, с приглашением наблюдателям от ПА ОДКБ принять участие в мониторинге парламентских выборов в Беларуси, которые назначены на 25 февраля 2024 года".

В конце декабря 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что ЦИК официально направила приглашения центральным избирательным органам стран - участниц СНГ принять участие в наблюдении за проведением выборов. Карпенко отмечал, что в соответствии с белорусским законодательством правом приглашать наблюдателей на выборы обладают обе палаты парламента, президент республики, правительство, МИД и ЦИК. В конце ноября 2023 года в ходе встречи в Санкт-Петербурге Карпенко передал председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой приглашение для делегации ЦИК РФ посетить Белоруссию для наблюдения за выборами. В начале декабря генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Содружество Независимых Государств планирует направить своих наблюдателей на выборы в Белоруссии.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.