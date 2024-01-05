Глава МИД Франции обсудила с палестинским коллегой ситуацию в Газе

Катрин Колонна также уточнила, что Франция и Иордания направили в анклав очередные партии гуманитарной помощи

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела переговоры с палестинским коллегой Риядом аль-Малики, обсудив ситуацию в секторе Газа и поставки гуманитарной помощи населению анклава. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Долгий разговор с моим палестинским коллегой аль-Малики. Гуманитарная обстановка в Газе сейчас трагическая, необходимо получить возможность направлять больше [гуманитарной помощи]", - написала глава МИД, уточнив, что в четверг очередные партии помощи в анклав направили Франция и Иордания.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря прошлого года армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.