Эстония получила партию польских ЗРК малой дальности по контракту на €103 млн

Зенитные ракетные комплексы способны поражать цель на расстоянии до 8 км

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Первая партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности PIORUN польского производства доставлена в Эстонию. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии передал вооруженным силам польские ЗРК малой дальности разработки 2019 года PIORUN", - говорится в сообщении.

Сумма контракта составляет €103 млн. Поставленная Эстонии первая партия комплексов позволяет поражать цели на расстоянии до 8 км, в том числе в ночное время.