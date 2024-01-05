Сотрудник Белого дома признала, что в вопросе о финансировании правительства нет оптимизма

Выделение средств на его работу могут приостановить 19 января

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у нее нет оптимизма относительно того, удастся ли властям США позднее в январе избежать частичной приостановки финансирования работы федерального правительства.

Янг напомнила, что группа законодателей-республиканцев на этой неделе посетила районы вблизи границы США и Мексики. Они подвергли критике администрацию Байдена за то, что она не принимает достаточных мер для пресечения нелегальной миграции в США. Ужесточение контроля на границе республиканцы увязывают с выделением средств на другие нужды, включая дальнейшую помощь Украине. "Я знаю, что вы все видели поездку к границе <...>. Некоторые вещи, которые последовали за этим, вызвали у меня новые опасения относительно того, каким путем они движутся", - сказала Янг на встрече с журналистами, организованной изданием The Christian Science Monitor.

Она констатировала, что до 19 января осталось 14 дней. "Я обычно оптимист, но не думаю, что сегодня утром вы могли бы посчитать меня оптимистом, особенно после ряда комментариев, которые я видела в последние пару дней после поездки к границе", - добавила Янг.

В ноябре 2023 года президент США Джо Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Выделение средств на его работу может быть частично приостановлено после 19 января 2024 года, если властям США не удастся достичь новых договоренностей с республиканцами.