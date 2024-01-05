США заявили, что обнаружили в Ираке иранскую ракету, запуск которой не удался

Центральное командование Вооруженных сил США отметило, что радикальные группировки в Ираке и Сирии ставят под угрозу безопасность местных жителей, используя иранские боеприпасы

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Иракская полиция обнаружила в городе Вавилон в центральной части Ирака произведенную в Иране крылатую ракету, запуск которой провалился. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"3 января иракская полиция в Вавилоне нашла крылатую ракету производства Ирана, запуск которой не удался", - говорится в сообщении командования, опубликованном в X (ранее Twitter).

Командование также предупредило, что использование иранских боеприпасов радикальными группировками в Ираке и Сирии ставит под угрозу безопасность местных жителей.

С 7 октября, когда началась очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, было совершено свыше 110 нападений на американские объекты в Ираке и Сирии.