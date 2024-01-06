СМИ: Британия начала готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США

МИД Соединенного Королевства собирает досье, в котором отражается позиция республиканца по ключевым международным вопросам, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщает газетаThe i

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании начало готовиться к возможной победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщила газета The i со ссылкой на источники.

По ее информации, МИД Соединенного Королевства собирает специальное досье, в котором отражается позиция Трампа по ключевым международным вопросам, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения с Китаем. Таким образом Форин оффис намерен проанализировать последствия от возможного возвращения претендента от Республиканской партии в Белый дом, чтобы избежать ошибок 2016 года, когда его победа стала неожиданностью для Лондона. Отмечается, что основную роль в составлении досье играет посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс, а также британские представители при НАТО и ООН.

"[Избрание Трампа] сильно изменит [положение вещей], потому что со времен выхода Великобритании из Евросоюза наша внешняя политика стала еще больше зависеть от Америки и того направления, в котором она выбирает двигаться. Приход Трампа будет означать переход на более агрессивный курс, например в отношении Ирана. Мы будем чаще оказываться в некомфортных для себя ситуациях", - сказал газете источник в британском правительстве.

25 апреля прошлого года американский лидер Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.