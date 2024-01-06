СМИ: в ходе рейда в лагере Шуафат израильские силовики встретили сопротивление

Военнослужащие армии Израиля были вынуждены покинуть город Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 6 января. /ТАСС/. Израильские силовики встретили ожесточенное сопротивление со стороны палестинской молодежи в ходе рейда в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

После столкновений с местным населением израильским силам пришлось покинуть город Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан, в то же время продолжается штурм городов Наблус и Бейт-Уммар.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.