В Израиле заявили, что засекли запуск 40 снарядов со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали утром запуск примерно 40 снарядов с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 40 запусков из Ливана в направлении района Мерона на севере Израиля", - говорится в сообщении.
"Вскоре после этого Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке, которая принимала участие в запусках", - добавили в пресс-службе.
Вслед за этим сообщением армия вновь проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах страны.