Глава Минюста ФРГ выступил против возвращения воинской повинности

Марко Бушман отметил, что этот принцип невозможно будет соблюсти, поскольку освобождение от службы некоторых групп граждан не позволит призвать всех мужчин одного возраста

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман отверг идею возвращения в ФРГ всеобщей воинской повинности.

"Одной из самых серьезных конституционно-правовых проблем является принцип равенства прав и обязанностей граждан в отношении прохождения военной службы", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag. Министр указал на то, что этот принцип невозможно будет соблюсти, поскольку освобождение от службы некоторых групп граждан не позволит призвать всех мужчин одного возраста. "Тем самым военное равноправие нельзя обеспечить", - считает Бушман.

"Сложной с точки зрения соблюдения конституции" он назвал и модифицированную модель призыва, которую выдвинул министр обороны ФРГ Борис Писториус. Последний ранее предложил шведский вариант, когда проводится осмотр всех молодых женщин и мужчин, но только отдельная часть из них в конечном итоге проходит действительную военную службу.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера на профессиональную армию. После своего назначения на пост министра обороны в январе прошлого года Писториус назвал ошибкой отмену призыва, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки.