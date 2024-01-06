В "Хезболлах" заявили, что выпустили свыше 60 ракет по военному объекту на севере Израиля

Согласно документу формирования, удары ракетами различных видов были нанесены по командному центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы

БЕЙРУТ, 6 января. /ТАСС/. Позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном подверглись интенсивному обстрелу отрядов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах", было выпущено свыше 60 ракет. Об этом говорится в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале.

Согласно документу, удары ракетами различных видов были нанесены по командному центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы на севере Израиля, который расположен на горе Мерон (1 208 м над уровнем моря).

"Наши бойцы выпустили 62 ракеты по военному объекту на горе Мерон и зафиксировали прямое попадание, - указывается в тексте. - Исламское сопротивление заявляет, что эта операция является первым ответом на убийство замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури и его соратников".

В коммюнике отмечается, что военный объект на горе Мерон позволяет контролировать воздушное пространство над всем Восточным Средиземноморьем, там находится станция по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронного подавления.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила о запуске 40 снарядов в направлении района Мерон. Вскоре после этого был нанесен удар по отряду, который вел обстрел израильской территории.

ВВС Израиля нанесли 2 января ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в квартале Мушаррафия на южной окраине Бейрута, которую контролируют формирования шиитской милиции "Хезболлах". Атака была предпринята в момент, когда аль-Арури проводил там совещание с военными командирами. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения. Лидер шиитской партии шейх "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".