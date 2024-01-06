Комитет мира Ханьи назвал нежелательным визит госсекретаря США на Крит

В комитете считают, что Энтони Блинкен и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис будут обсуждать еще большее вовлечение в полное опасностей для народа участие страны в поддержке двух войн в секторе Газа и Йемене

АФИНЫ, 6 января. /ТАСС/. Комитет мира греческого города Ханья на острове Крит назвал нежелательным визит в Грецию госсекретаря США Энтони Блинкена, который намерен в субботу встретиться в Ханье с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает греческий портал imerodromos.gr.

По его словам, "Комитет мира Ханьи назвал нежелательным визит госсекретаря США Энтони Блинкена", который, как ожидается, побывает на военно-морской базе США в заливе Суда на Крите и встретится с Мицотакисом в его доме в Ханье. "В субботу, в день Крещения (по новоюлианскому календарю), "ястреб войны", американский госсекретарь посетит наш город, чтобы встретиться с премьер-министром. Конечно, не нужно уметь гадать, чтобы понять, что они будут обсуждать и о чем договариваться. Совместные обязательства [греческих политических партий] "Новая демократия" - СИРИЗА - ПАСОК по планам США - НАТО - ЕС не оставляют большого простора для воображения", - отметили в комитете.

По его мнению, Блинкен и Мицотакис "будут обсуждать еще большее вовлечение в полное опасностей для народа участие Греции в поддержке двух войн в секторе Газа и Йемене, подливая еще больше "масла в огонь" на всех фронтах Ближнего Востока - от Ливана до Ирана". "Ведь уже несколько дней правительство, консультируясь с американцами, прорабатывает детали отправки греческого фрегата и других военных кораблей в "пасть волка", в Красное море. Эта миссия не имеет ничего общего с обороной страны и ее границ, а связана с интересами больших групп, судовладельцев, их империалистическими замыслами и их жестоким соперничеством", - полагают в комитете.

"Дипломатия канонерок"

"Они также обсудят под флагом "сплоченности НАТО" греко-турецкие отношения ради "потепления отношений" в ходе сделок, которые включают в себя опасные вызовы суверенным правам страны, "компромиссы" с целью совместной эксплуатации природных ресурсов Эгейского моря и Восточного Средиземноморья и навязывание урегулирования в виде раздела Кипра. Эта "торговля" не изолирована от общих событий в регионе", - говорится в заявлении. "Именно в этом цель визита главы американской "дипломатии канонерок" в Грецию, а не евроатлантические сказки о защите суверенных прав страны со стороны США - НАТО - ЕС", - считают в комитете. - Отсюда, из Суды, он хочет дать понять, что длинная и убийственная рука американского империализма уже здесь. Это рука, которая убивала народы Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии, Йемена, других африканских стран и продолжает проводить вмешательство в регионе. В его центре - борьба за энергетические месторождения в регионе не на благо народа, а на благо крупных экономических группировок".

Ранее пресс-служба главы греческого правительства сообщила, что премьер-министр Кириакос Мицотакис проведет частную встречу в своем доме в Ханье с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Затем последует рабочая встреча, в которой примут участие министр иностранных дел Йоргос Герапетритис, заместитель главы МИД Александра Пападопулу, директор дипломатического офиса премьер-министра, посол Анна Мария Бура и специальный советник по международной политике и публичной дипломатии премьер-министра Аристотелия Пелони.