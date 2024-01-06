Госсекретарь США и глава МИД Турции встретились в Стамбуле

По информации дипломатических источников, основными в повестке переговоров являются ситуация в Газе, заявка Швеции на вступление в НАТО и продажа истребителей F-16

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен встретились в Стамбуле, сообщил телеканал Habertürk. Встреча закрыта для СМИ.

Блинкен прибыл в Турцию 5 января. 6 января ожидаются его переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Основными в повестке турецко-американских переговоров, по информации дипломатических источников, являются ситуация в секторе Газа, заявка Швеции на вступление в НАТО, которую рассматривает турецкий парламент, продажа США Анкаре истребителей F-16, нормализация турецко-греческих отношений, турецко-американские связи, а также возможный визит в США Эрдогана.

Визит Блинкена в Стамбул местами сопровождался антиамериканскими акциями ряда пропалестинских организаций, однако они не носили массового характера.

Госсекретарь США в ноябре 2023 года посещал Турцию. Тогда, как напоминает телеканал Halk TV, ему был оказан холодный прием. В частности, глава турецкого МИД Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку Блинкена обнять его во время рукопожатия в начале встречи, а в аэропорту Анкары были погашены огни. Госсекретаря США тогда не принимал и турецкий президент. Блинкена приветствовал лишь заместитель главы провинции Анкара. Турецкие СМИ уверены, что это своего рода протест против поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.