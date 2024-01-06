В Эфиопии добились возвращения захваченных британскими колонизаторами артефактов

В МИД страны отметили, что возвращены посеребренные церемониальные кубки, кубок в виде рога, письма, щит и прядь волос принца Алемайеху Теодроса

ХАРАРЕ, 6 января. /ТАСС/. Аддис-Абебе удалось добиться от Лондона возврата исторических артефактов, похищенных во время захватнического похода британского колониального корпуса против Эфиопии 1867-1868 годов. Об этом сообщило министерство иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия (ФДРЭ) в Х (ранее Twitter).

"Часть исторических артефактов, захваченных после битвы при Мэкдэле между эфиопской и британской армиями в 1868 году, была возвращена Эфиопии, - указывает МИД ФДРЭ. - Возвращены посеребренные церемониальные кубки, кубок в виде рога, письма, щит и прядь волос принца Алемайеху Теодроса".

Посол Эфиопии в Лондоне Тефери Мелес вручил артефакты генеральному директору Управления эфиопского наследия Абебау Айялеу. "Это большая дипломатическая победа Эфиопии, - сказал посол. - Посольство Эфиопии в Лондоне сыграло роль в этом, взаимодействуя с Национальным комитетом реституции эфиопского наследия".

В 1867 году британский колониальный корпус совершил захватническую экспедицию против Эфиопии с целью закрепить феодальную раздробленность страны и создать для себя плацдарм на побережье Красного моря. Британцы выиграли сражение при Ароге и захватили крепость Мэкдэле. Командовавший эфиопскими войсками император Теодрос II, не желая сдаваться в плен, покончил с собой. Лондон выиграл войну, но британским колонизаторам не удалось закрепиться в Эфиопии из-за самоотверженного сопротивления ее народов. Наследник Теодроса II, принц Алемайеху Теодрос, попал в руки англичан и затем умер в Лидсе при невыясненных обстоятельствах.