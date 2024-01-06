CNN: Эрдоган принял в Стамбуле Блинкена для обсуждения ситуации в Газе

По информации телеканала, встреча состоялась после переговоров госсекретаря с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом и была закрыта для СМИ

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле госсекретаря США Энтони Блинкена. Встреча состоялась после переговоров госсекретаря с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом и была закрыта для СМИ, сообщил телеканал CNN Turk.

Главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили кризис в Газе, заявку Швеции на вступление в НАТО, которую рассматривает турецкий парламент, продажу Вашингтоном Анкаре истребителей F-16, турецко-американские связи.

Блинкен прибыл в Турцию в пятницу вечером. Вслед за Турцией госсекретарь США посетит Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.