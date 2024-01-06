В Турции заявили, что Блинкен и Фидан обсудили кризис в Газе и членство Швеции в НАТО

Стороны также затронули двусторонние и региональные вопросы

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Стамбуле урегулирование в Газе и заявку Швеции на вступление в НАТО. Это подтвердил турецкий МИД по итогам почти двухчасовых переговоров, которые прошли за закрытыми для прессы дверями во дворце Вахдеттин.

"На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы", - говорится в сообщении. Ранее о темах встречи сообщил телеканал CNN Turk.

Блинкен прибыл в Турцию вечером 5 января. Вслед за Турцией он посетит Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.