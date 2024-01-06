На Кипре отмечают праздник Крещения

Этот праздник отмечается в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда миру явилась Святая троица

НИКОСИЯ, 6 января. /ТАСС/. Жители Кипра отмечают один из самых значимых в стране религиозных праздников - Крещение, который также имеет названия Богоявления, Эпифании, Фоты.

В этот день в кипрских городах совершаются крестные ходы к морю (в Никосии - к озеру парка Аталасса). Но сначала в главных православных соборах городов проходят праздничные службы. В небо запускают белых голубей, а митрополиты бросают в воду кресты, которые люди затем пытаются поднять со дна. Считается, что так можно получить благословение на весь грядущий год. Сейчас температура воды в море у южных берегов Кипра составляет около 19 градусов Цельсия.

В церкви на территории подворья Киккского монастыря в Никосии в этот день также прошла праздничная служба. Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор освятил воду, которой была наполнена большая купель и из которой прихожане затем набирали ее в принесенные с собой пластиковые бутылки, передает корреспондент ТАСС с места события. На церемонии присутствовали члены правительства. Вернувшись домой, киприоты по традиции окропляют святой водой все комнаты в доме, а жители сельской местности еще и скот с растениями.

Праздник отмечается в честь Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, когда миру явилась Святая троица. Это событие положило начало празднику Богоявления, который называют еще праздником Света, так как Бог явился просветить и спасти падший род человеческий. 6 января - официальный праздничный день на Кипре. Государственные учреждения и большинство магазинов не работают.

Современная Элладская (греческая) православная церковь и Кипрская автокефальная православная церковь отмечают православные праздники по новоюлианскому календарю. Московская патриархия придерживается юлианского календаря. Соответственно, разница в датах отмечаемых праздников составляет 13 дней.