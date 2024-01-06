В Южной Корее обещали принять военные меры в ответ на угрозы КНДР

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея отметили, что продолжающиеся артиллерийские стрельбы КНДР в районах, где запрещены враждебные действия, вызывают рост напряженности и угрожают миру на Корейском полуострове

СЕУЛ, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея примут меры военного характера, если КНДР продолжит угрожать южнокорейскому населению. Так в Комитете начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея прокомментировали артиллерийские стрельбы КНДР, состоявшиеся 6 января.

"Продолжающиеся артиллерийские стрельбы Северной Кореи в районах, где запрещены враждебные действия, вызывают рост напряженности и угрожают миру на Корейском полуострове. Если Северная Корея продолжит угрожать нашему населению артиллерийскими стрельбами внутри районов, где это запрещено, заявляя о полном коллапсе соглашения от 19 сентября 2018 года, то наши вооруженные силы тоже примут необходимые военные меры", - привело агентство Yonhap заявление военных Южной Кореи.

Межкорейское соглашение о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года устанавливает морские буферные зоны, по условным целям в которых запрещено вести артиллерийский огонь. В ноябре 2023 года Пхеньян заявил о полном отказе от соблюдения соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать часть положений в ответ на запуск разведывательного спутника.

Корейская народная армия 5 января провела учения береговой артиллерии, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, но к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР упали в буферной зоне.

6 января, по данным КНШ ВС Республики Корея, КНДР снова выпустила порядка 60 снарядов в сторону острова Ёнпхёндо. На этот раз южнокорейская сторона не планирует проводить аналогичные маневры.