Засуха затронула около 1,8 млн жителей Эфиопии

По словам заместителя руководителя региона Амхара Абду Хусейна, власти уже выделили примерно $9 млн и ожидают помощи со стороны международных гуманитарных агентств

ХАРАРЕ, 6 января. /ТАСС/. Засуха охватила свыше 1,8 млн жителей области Амхара в Эфиопии, которым срочно требуется гуманитарная помощь. Об этом сообщила эфиопская газета Addis Standard со ссылкой на региональную комиссию по предотвращению стихийных бедствий и обеспечению продовольственной безопасности.

По словам заместителя руководителя региона Амхара Абду Хусейна, власти уже выделили 400 млн быров (примерно $9 млн) и ожидают помощи со стороны международных гуманитарных агентств, иначе размеры бедственных последствий могут быть намного значительней.

Ранее об угрозе гуманитарного кризиса из-за засухи заявили власти штата Тыграй. По их данным, грядущий кризис может достичь масштабов трагедии, которую Эфиопия пережила в 1984-1985 годах и которая унесла множество человеческих жизней. За последний месяц в результате засухи только в одном из районов штата Тыграй - Абергелле-Йечила - погибли около 400 человек, 297 находятся в критическом состоянии. Сейчас более 2 млн жителей Тыграя сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

В связи с этим власти штата обращаются к центральному правительству и мировому сообществу с просьбой об оказании неотложной гуманитарной помощи для ликвидации последствий засухи и недавних боевых действий. Речь идет в том числе о значительном ущербе инфраструктуре и учреждениям здравоохранения, что повлекло за собой бегство из родных мест миллионов жителей штата. Они оказались без средств к существованию.