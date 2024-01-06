Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию в Сирии, отношения между Баку и Ереваном

После переговоров с Хаканом Фиданом Энтони Блинкена принял президент республики Реджеп Тайип Эрдоган

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Стамбуле в субботу обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной повестки, а также двусторонние отношения. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре по итогам переговоров.

"На встрече в Стамбуле 6 января министр иностранных дел [Турции] Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен подробно обсудили двусторонние отношения. Они также рассмотрели региональные вопросы, в частности, переговоры между Азербайджаном и Арменией [по заключению мирного договора], ситуацию в Сирии и Ираке", - сказал источник.

После переговоров с Фиданом госсекретаря США принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча была закрыта для СМИ.

В рамках регионального турне госсекретарь США вслед за Турцией посетит Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.