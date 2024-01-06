Греция и США заявили, что считают важным поддерживать друг друга

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис подчеркнул, что двусторонние отношения между государствами находятся в наилучшей форме

АФИНЫ, 6 января. /ТАСС/. Греция и США считают важным поддерживать друг друга, укреплять взаимодействие и союзнические отношения перед лицом кризисов в регионе. Об этом заявили в начале встречи в городе Ханья на острове Крит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший туда из Турции. Высказывания политиков транслировал греческий телеканал ERT-news.

Мицотакис отметил, что принимает Блинкена в своем доме в Ханье, что "лучше всего подтверждает глубину стратегического сотрудничества" двух стран. "Я вас с большой радостью приветствую в этот период, когда двусторонние отношения между двумя странами находятся в наилучшей форме, чем когда-либо, - сказал Мицотакис. - Конечно, мы живем в очень трудное время, когда возникло множество вызовов, и для нас очень важно поддерживать друг друга и усиливать эти двусторонние отношения как союзники, чтобы обеспечить, что мир и безопасность возвратятся в этот регион. Для меня очень большая радость приветствовать вас здесь".

"Я хотел бы сказать вам, что для меня большая честь, как профессиональная, так и личная, что вы приветствуете меня здесь, в вашем доме, - сказал в свою очередь Блинкен. - У меня много друзей-греков в Соединенных Штатах, и я очень хорошо знаю, что значит принимать и приветствовать кого-то в своем доме. И это очень важно для меня, и я благодарю вас. Я также хотел бы согласиться с тем, что вы сказали о двусторонних отношениях. Я выполняю эту работу последние 30 лет и также сказал нашему послу, что я не могу припомнить другого случая, когда дружба и отношения между США и Грецией были бы крепче. Это также благодаря проявленному вами лидерству, и мы вам благодарны за это".

"Мы сталкиваемся с одними из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо имели дело, но тот факт, что мы едины, идет ли речь об Украине, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке или о войне в секторе Газа, дает нам огромную силу и перспективу на будущее, - продолжил госсекретарь. - Нам есть о чем поговорить, и именно поэтому я здесь. Я хочу услышать, что вы думаете, и сказать вам, что ваше сотрудничество и ваши союзы очень много значат для Соединенных Штатов".

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис ранее заявил в интервью греческому телеканалу Skai, что Блинкен и Мицотакис во время встречи на Крите обсудят кризисную ситуацию на Ближнем Востоке, двусторонние отношения с упором на энергетическое и оборонное сотрудничество, включая заказ Греции на поставку ей американских истребителей F-35.