WP: Обама обеспокоен, что Трамп вернется к власти

Экс-президент США призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, передает газета

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Экс-президент США демократ Барак Обама призывает нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения бывшего президента - республиканца Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам трех человек, Обама напрямую с Байденом и его помощниками обсуждал необходимость реструктуризации кампании, а также необходимость наделения штаба Байдена полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом.

Источники сообщили, что Обама лично переговорил с Байденом на эту тему во время приватного обеда в Белом доме в последние месяцы, о котором не сообщалось публично. Экс-президент посоветовал проводить предвыборную кампанию более агрессивно, чтобы она стала более гибкой в условиях жесткой конкуренции с республиканцами, от которых, вероятнее всего, будет баллотироваться Трамп. Обама также порекомендовал Байдену обратиться за советом к бывшим сотрудникам своего предвыборного штаба, который успешно провел кампанию по переизбранию в 2012 году.

25 апреля прошлого года американский лидер Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.