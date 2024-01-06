В Лондоне полиции пришлось применить силу против пропалестинских демонстрантов

По словам организаторов акции, целью протестующих было перекрыть несколько улиц в центре города без предупреждения, чтобы привлечь внимание к ситуации в секторе Газа

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Сотрудникам полиции пришлось применить силу против группы из нескольких сотен участников пропалестинской демонстрации в Лондоне. Как видно на кадрах, опубликованных на сайте газеты The Daily Telegraph, построившись цепью, полицейские оттеснили протестующих из парка Сент-Джеймс, а затем преградили путь участникам шествия, собиравшимся перейти Темзу по Вестминстерскому мосту.

В отличие от предыдущих акций, которые проводила в Лондоне Коалиция в поддержку Палестины, объединяющая несколько общественных организаций, включая Black Lives Matter, маршрут субботнего шествия не был согласован со Скотленд-Ярдом. По словам организаторов, целью протестующих было перекрыть несколько улиц в центре Лондона без предупреждения, чтобы привлечь внимание к ситуации в секторе Газа.

Как отметили в полиции, ее сотрудники потребовали от протестующих покинуть парк, где в выходной день гуляло много семей с детьми, а также изъяли у активистов звуковые колонки. Больше двух часов несколько сотен демонстрантов митинговали также у въезда на Вестминстерский мост, однако разошлись под угрозой ареста после того, как отведенное им полицией время для осуществления права на протест истекло. В Скотленд-Ярде пока не сообщают о задержании участников демонстрации, однако на видео в соцсетях можно увидеть, как полицейские уводят под руки несколько человек.

Многие из митингующих вышли на улицы в масках, изображающих британских и израильских политиков, включая премьер-министров обеих стран - Риши Сунака и Биньямина Нетаньяху. Среди лозунгов протестующих были: "Израиль - государство-террорист" и "Риши Сунак - лжец, мы требуем прекращения огня".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.