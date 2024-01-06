Нетаньяху: Израиль не остановит операцию в Газе, пока не уничтожит ХАМАС

Премьер-министр еврейского государства подчеркнул, что страна намерена восстановить безопасность как на юге, так и на севере, где сохраняется напряженность на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, пока не выполнит основные ее задачи, включая уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Три месяца назад ХАМАС устроило нам ужасную резню. Правительство во главе со мной дало Армии обороны Израиля указание начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Войну нельзя остановить до тех пор, пока мы не достигнем всех этих целей", - сказал Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила его канцелярия.

Премьер подчеркнул, что Израиль намерен восстановить безопасность как на юге, так и на севере, где сохраняется напряженность на границе с Ливаном. "Мы нигде не предоставляем ХАМАС неприкосновенность, и мы сражаемся за восстановление безопасности как на юге, так и на севере. До тех пор и ради этого мы должны отложить в сторону все и продолжить действовать сообща до тех пор, пока не достигнем полной победы", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.