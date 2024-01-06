Иорданские военные ликвидировали пять контрабандистов на границе с Сирией

Еще 15 членов банды задержаны

БЕЙРУТ, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Иордании провели операцию против группы контрабандистов на границе с Сирией. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka заявлении представителя армейского командования.

"Боестолкновение на северной границе продолжалось несколько часов, в результате были ликвидированы 5 членов банды, еще 15 задержаны, - сообщается в тексте. - Все они являются сирийскими гражданами".

Пограничники конфисковали 627 тыс. таблеток каптагона (стимулятор амфетаминового ряда) и 3 тыс. гашишных брикетов. Кроме того, захвачена партия огнестрельного оружия и боеприпасов. Потерь среди иорданских военных нет.

Как указывается в документе, вооруженные группы контрабандистов используют плохие погодные условия для незаконного проникновения на территорию королевства. "Попытки пересечения границы в последнее время участились, поэтому Вооруженные силы Иордании принимают ответные меры, отслеживают передвижение боевиков и проводят против них операции", - отмечается в заявлении.

5 января самолеты иорданских ВВС нанесли удары по двум пограничным районам в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, где находятся базы контрабандистов. В поселке Эш-Шуаб в результате воздушного рейда был разрушен дом, который принадлежал главарю одной из банд и крупному торговцу наркотиками. В соседнем населенном пункте Сальхад уничтожено несколько контрабандистов.

18 декабря 2023 года в ходе операции против банды боевиков, нарушивших границу, были задержаны девять сирийских граждан, у которых было конфисковано 12,9 тыс. брикетов с гашишем и 4,9 млн таблеток каптагона. Представитель армейского командования заявил агентству Petra, что этот груз предназначался для отправки в арабские страны Персидского залива.