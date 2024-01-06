Al Jazeera: Боррель встретился с делегацией "Хезболлах"

По сведениям источника телеканала, делегацию движения возглавил член Палаты депутатов Ливана Мухаммед Раад

БЕЙРУТ, 6 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе поездки в Ливан встретился с делегацией шиитской партии "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанском правительстве.

По сведениям собеседника канала, делегацию движения возглавил член Палаты депутатов Ливана Мухаммед Раад. Как утверждается, представители "Хезболлах" довели до сведения Борреля, что партия не будет обсуждать ливанское досье и ситуацию на юге республики, пока не прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.

В пятницу миссия Евросоюза в Ливане сообщила, что глава европейкой дипломатии совершит поездку в Бейрут 5-7 января, в ходе которой обсудит с руководством республики ситуацию на юге страны и в секторе Газа. В программе визита Борреля также значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута был убит замглавы этого палестинского движения Салех аль-Арури. В своем комментарии в Х (ранее Twitter) Боррель отметил, что "гибель одного из лидеров ХАМАС является еще одним фактором, который может подтолкнуть конфликт к эскалации". Он добавил, что намерен посетить Ближний Восток, включая Ливан, чтобы "изучить пути выхода из кризиса".