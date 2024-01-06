Польские фермеры вновь разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

В очереди на выезд через КПП остаются 650 грузовиков

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Польские фермеры снова прекратили блокировку проезда украинских грузовиков через пункт пропуска "Медыка - Шегини" на границе с Украиной.

24 декабря 2023 года польские фермеры уже приостанавливали акцию протеста на этом КПП, однако утром 4 января возобновили его блокировку. "Движение грузовиков возобновлено: польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", - говорится в сообщении на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинские пограничники получили информацию от польских коллег, что акция протеста завершилась в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Теперь оформление и выезд грузовиков в сторону Украины проходит в обычном режиме. Тем не менее в очереди на выезд через КПП остаются 650 грузовиков, отмечается в сообщении.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя.