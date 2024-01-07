Bloomberg: разведка США полагает, что в армии КНР может быть высокий уровень коррупции

Агентство со ссылкой на источники передает, что из-за масштабов коррупции некоторые ракеты якобы наполнены водой вместо топлива

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американская разведка считает, что власти КНР провели перестановки в армии из-за "коррупции в ее рядах", которая подорвала усилия по модернизации вооруженных сил. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, из-за масштабов коррупции в армии некоторые ракеты якобы наполнены водой вместо топлива. Как отмечает агентство, эта информация подорвало доверие к армии, особенно к ракетным войскам.

За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников. Из-за такого уровня коррупции, как считает разведка США, КНР вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.

При этом агентство подчеркивает, что эти оценки не могли быть проверены независимо, а в прошлом году американские политики "были разочарованы неспособностью разведывательных служб предоставить информацию о ближайшем окружении [председателя КНР] Си Цзиньпина".

28 декабря официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая проводит политику нулевой терпимости в отношении коррупции в ее рядах.

В июле прошлого года три источника газеты South China Morning Post указали, что власти КНР начали расследование в отношении командующего стратегическими ракетными войсками НОАК Ли Юйчао и двух его заместителей Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня. По данным собеседников издания, расследование в отношении троих генералов началось в марте 2023 года - тогда свою должность покинул министр обороны КНР Вэй Фэнхэ (2018-2023), который до этого был первым главкомом ракетных войск после их создания.