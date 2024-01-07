Президент Сомали аннулировал меморандум между Эфиопией и Сомалилендом

Документ касается доступа к порту Бербера

НАЙРОБИ, 7 января. /ТАСС/. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд подписал закон об аннулировании меморандума между Эфиопией и Сомалилендом о доступе к порту Бербера. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Х (ранее Twitter).

"Я подписал акт, аннулирующий незаконный меморандум о взаимопонимании между правительством Эфиопии и Сомалилендом. При поддержке наших законодателей и нашего народа этот закон станет доказательством нашей готовности защищать единство, суверенитет и территориальную целостность страны согласно международному праву", - говорится в заявлении президента.

Как отмечает портал Garowe Online, ранее президент высказал обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация со стороны Эфиопии может спровоцировать террористическую активность боевиков из группировки "Аш-Шабаб", которая также осудила меморандум с Сомалилендом и пообещала "защищать страну".

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить данный меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета. По этой причине власти Сомали также отозвали посла в Аддис-Абебе для консультаций.