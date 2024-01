Мьянма утвердила финальный план проведения выборов в парламент

Они "должны быть политически престижными", заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн

БАНГКОК, 7 января. /ТАСС/. Правительство Мьянмы утвердило последний пункт дорожной карты для организации всеобщих парламентских выборов в стране. Об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar со ссылкой на премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

"Правительство утвердило последний пункт дорожной карты, в соответствии с которым будет проведена работа по обеспечению достоверности и справедливости всеобщих выборов, чтобы предотвратить утерю [избирательных] прав имеющими право голоса избирателями. После снятия режима чрезвычайного положения будут проведены свободные и справедливые многопартийные демократические выборы, и государственные обязанности будут переданы избранному правительству", - сказал он.

Мин Аун Хлайн подчеркнул, что "вооруженные столкновения в стране происходят из-за попыток решить политические проблемы террористическими способами". По его словам, вооруженные силы республики в связи с этим сотрудничают с полицией Мьянмы с целью пресечения террористической деятельности этнических вооруженных группировок. "Мир и стабильность должны царить во всей стране, чтобы положить начало созданию демократической системы", - указал он.

Премьер Мьянмы отметил, что вооруженные столкновения препятствуют подготовке к успешному проведению выборов, которые "должны быть политически престижными". Он пригласил представителей политических партий присоединиться к открытому обсуждению всех вопросов во благо народа.

Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года объявило о смещении гражданского руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, и введении на год чрезвычайного положения, которое постоянно продлевалось. Смещение гражданского руководства представители армии объяснили масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Победу на них, согласно официальным результатам, одержали сторонники партии "Национальная лига за демократию", которая до военного переворота фактически находилась у власти.