В Бангладеш завершилось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки проработали восемь часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Голосование на всеобщих парламентских выборах завершилось в Бангладеш. Избирательные участки проработали восемь часов: с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 05:00 до 13:00 мск), но в некоторых регионах из-за очередей работу пришлось продлить.

Выборы прошли в 299 из 300 избирательных округов. В одном из округов они пройдут позже из-за смерти кандидата. Около 120 млн граждан могли отдать свои голоса на 42 тыс. избирательных участках. Согласно предварительным данным Избирательной комиссии, явка за час до завершения голосования составила 27,15%. Как ожидается, результаты выборов появятся в понедельник.

По информации избиркома, за места в парламенте боролись 27 зарегистрированных политических партий, которых представляет 1 971 кандидат. Главная оппозиционная сила, Националистическая партия Бангладеш (BNP), выборы бойкотирует. На выборах представлена другая оппозиционная политическая сила - Национальная партия Бангладеш (Jatiya Party), но ее считают не столь влиятельной, как BNP. В отсутствие основного соперника правящая "Авами лиг", как полагают местные обозреватели, имеет значительные шансы сохранить большинство в парламенте, а ее лидер, действующий премьер-министр Шейх Хасина может в пятый раз (и четвертый раз подряд) занять пост главы правительства.

В однопалатном парламенте страны 350 депутатов. Из них 300 избираются в ходе всеобщего голосования - это могут быть и мужчины, и женщины, а еще 50 мест зарезервированы только за женщинами, эти места делятся между партиями пропорционально их представительству.

Голосование прошло в условиях повышенных мер безопасности. Правопорядок в день выборов в Бангладеш обеспечивают 185 тыс. полицейских, 38 тыс. военнослужащих, а также пограничники, спецназ и береговая охрана. В бангладешской полиции оценили, что выборы прошли спокойно, за исключением нескольких инцидентов. В частности, в городе Читтагонг произошло столкновение сторонников противоборствующих политических сил, вмешалась полиция, дошло до стрельбы.

На выборах присутствовали более 200 иностранных наблюдателей и журналистов, в том числе трое наблюдателей из России. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава прибывшей в Дакку делегации из трех российских наблюдателей, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов, часть западных государств, в том числе США, пытается оказывать влияние на ход и результаты всеобщих парламентских выборов в Бангладеш.