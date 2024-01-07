Экс-вице-президент США считает неприемлемым сокрытие факта госпитализации главы Пентагона

По словам Майкв Пенса, "это было нарушением обязательств"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал неприемлемым тот факт, что лидер страны Джо Байден не был осведомлен о госпитализации главы Минобороны Ллойда Остина.

"Такое решение министра обороны совершенно неприемлемо <...>. В то время как у нас есть союзники в состоянии войны в Восточной Европе и в Израиле, шеф Пентагона выбыл из строя на несколько дней, а президент США ничего не знал об этом. Я думаю, это было нарушением обязательств", - сказал Пенс в эфире телеканала CNN.

Ранее газета Politico проинформировала, что Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания Остина.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за осложнений, вызванных недавней медицинской процедурой. В настоящее время он вернулся к исполнению своих обязанностей.