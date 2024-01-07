Конгресс пока не вынес вердикт о запуске процедуры импичмента Байдена

Спикер нижней палаты Майк Джонсон подчеркнул, что преждевременное вынесение вердикта "было бы нарушением конституционных обязательств"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американские законодатели пока не приняли решения насчет запуска процедуры импичмента президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

По его словам, Белый дом "отказывается передавать запрошенные документы и предоставлять определенных свидетелей, которые имеют ключевое значение для установления того, что именно произошло". Таким образом одобрение Палатой представителей резолюции, предписывающей дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдена, было, по словам Джонсона, "необходимым шагом". "Повторюсь, речь по-прежнему не идет о вынесенном заранее вердикте, мы не пришли к заключению о том, что процедура импичмента будет запущена. Но мы вынуждены принять дальнейшие необходимые шаги, чтобы добиться показаний и передачи документов, чтобы раскрыть правду", - заявил Джонсон в интервью телекомпании CBS, которое приводится на ее сайте.

Спикер нижней палаты Конгресса США подчеркнул, что преждевременное вынесение вердикта об импичменте президента "было бы нарушением конституционных обязательств", но "необходимо провести расследование и узнать правду". "Семья Байдена получила более $20 млн через созданные ими подставные компании <...>", - заявил Джонсон, отметив, что средства поступали якобы из Китая, России и Казахстана. "Мы знаем, что Джо Байден по меньшей мере 22 раза обсуждал деловую деятельность [своего сына] Хантера Байдена с его иностранными партнерами <...>", - продолжил спикер.

Расследование об импичменте

По его словам, представители Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, отмечали, что переведенные на счета семьи Байдена средства не были должным образом отражены в налоговой отчетности. "Мы видим дым, и Конгресс обязан найти огонь, если он вообще горит. Этим мы и занимаемся", - заключил Джонсон.

Контролирующие Палату представителей Конгресса США республиканцы проводят в отношении президента демократа Байдена расследование об импичменте. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента Джеймса и Хантера Байденов. 13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее расследование по делу об импичменте главы государства. 2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за использование политического влияния в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев". В частности, по его мнению, президент должен разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом. Белый дом критикует республиканцев и их расследование.