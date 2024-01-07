Блинкен обвинил хуситов в нарушении почти 20% мировых морских перевозок в Красном море

Атаки мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" увеличивают стоимость доставки, а затраты перекладываются на потребителей по всему миру, указал госсекретарь США

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. Атаки со стороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Это не просто региональная проблема <...>. Эти атаки [хуситов] напрямую затронули граждан, грузы и коммерческие интересы более чем 40 стран, они нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок <...>. Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени. Это увеличивает стоимость, и эти затраты перекладываются на потребителей по всему миру", - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что "более десятка стран" дали понять, что хуситы понесут ответственность за свои нападения. США с более чем 20 странами, указал дипломат, начали операцию Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года несколько кораблей и коммерческих судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению в море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.